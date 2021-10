Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Jugendlicher versprüht Pfefferspray

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 21:00 Uhr kam es im Bereich eines Spielplatzes in der Straße "Am Sonnenhang" in Waldenbuch zu einer Auseinandersetzung eines 17-Jährigen mit einem 18-Jährigen. Die beiden hätten sich im Vorfeld mit anderen Personen getroffen und gemeinsam Zeit verbracht. Im Zuge eines Gesprächs, das sich vermutlich um eine junge Frau drehte, sei der 17-Jährige dann plötzlich aufgestanden. Er habe Pfefferspray auf den 18-Jährigen gesprüht und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. In der Folge habe sich zwischen den beiden ein Gerangel entwickelt, wobei der 18-Jährige auch Bargeld verloren habe, das der 17-Jährige möglicherweise an sich genommen hat. Der 18-Jährige habe sich daraufhin zum Wohnhaus seiner Freundin begeben. Beide jungen Männern erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

