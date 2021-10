Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: An Kleidercontainer zu schaffen gemacht

Ludwigsburg (ots)

Zwei unbekannte Täter haben sich am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr in der Weilemer Straße an einem dort aufgestellten Kleidercontainer zu schaffen gemacht und dazu einen Bolzenscheider eingesetzt. Sie richteten etwa 300 Euro Sachschaden an. Als die Unbekannten von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie. Einer von ihnen trug einen roten Pullover, sein Komplize einen dunklen Pullover und eine Mütze. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

