Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Vorfahrt nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und etwa 14.000 Euro Sachschaden forderte am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Benninger Straße/Talstraße in Beihingen. Beim Einfahren in die Benninger Straße achtete der 66-jährige Fahrer eines Mercedes nicht auf den bevorrechtigten Audi einer 41-jährigen Frau und stieß mit ihr zusammen. Aufgrund einer anschließenden Lenkbewegung nach rechts stieß der Mercedes noch gegen eine Hauswand. Der 66-Jährige und seine 65-jährige Mitfahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Audi blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell