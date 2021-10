Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Betzdorf (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 01.10.2021 zum 02.10.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen PKW Opel Corsa, der in der Birkenstraße in Betzdorf am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Täter zerkratzte offenbar mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube des Fahrzeugs, wodurch teils tiefe Kratzer entstanden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741 -926-0

