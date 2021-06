Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrunkener Rentner fuhr mit Rasentraktor an Polizeidienststelle vorbei

Parchim (ots)

Mit einem sogenannten Aufsitzmäher ist ein 77-jähriger Mann am Sonntagnachmittag im betrunkenen Zustand an der Polizeidienststelle in Parchim vorbeigefahren. Die Beamten stoppten den 77-Jährigen umgehend mit seinem Vehikel und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 2,36 Promille. Zudem hatte der Rasentraktor-Fahrer einen Rucksack bei sich, in dem die Polizei mehrere Flaschen Bier und eine Flasche Wodka entdeckte. Die Polizisten beendeten die Fahrt und brachten den aus Polen stammenden Mann zur Blutentnahme. Zudem wurde der Rasentraktor samt Zündschlüssel sichergestellt und gegen den Mann Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Woher der 77-Jährige kam und wo er hinwollte, ist derzeit noch unklar. Allerdings war der Rentner tags zuvor schon einmal mit einem Alkoholdelikt in Parchim aufgefallen. Nach einem Hinweis hatte die Polizei den 77-Jährigen am Sonnabend in seinem Auto nahe einer Kleingartenanlage festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt wies der Mann einen Atemalkoholwert von über 3 Promille auf und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell