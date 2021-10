Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Mit brachialer Gewalt hat ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 14:45 und 20:45 Uhr die Terrassentür eines Hauses in der Calwer Straße aufgehebelt und aus dem Haus mehrere Sammlermünzen entwendet. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Einbruch richtete der Unbekannte rund 1.000 Euro Sachschaden an. Personen,, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell