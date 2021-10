Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Reifen zerstochen

Ludwigsburg (ots)

Alle vier Reifen eines VW zerstach ein noch unbekannter Täter am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 21.10 Uhr in der Hauptstraße in Gärtringen. Der VW war auf einem Parkplatz kurz nach der Kreuzung mit der Allmandstraße abgestellt. Der Sachschaden wurde auf 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

