Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Kartoffelautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Freitag 19.30 Uhr und Samstag 06.30 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße "Heinzenberg" nordöstlich von Gemmrigheim ihr Unwesen trieben. Der Diebe hebelten zunächst den Kartoffelautomaten auf und gelangten so an die enthaltene Kasse. Aus diese stahlen sie Bargeld. Der Versuch ein Fenster des Hofladens aufzuhebeln misslang. Stattdessen brachen die Täter jedoch die beiden Kassen des Kürbis- und des Sonnenblumenverkaufs auf. Insgesamt dürften sie einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

