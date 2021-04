Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - 87 Verstöße am Samstag und Sonntag

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Insgesamt 87 Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung hat die Polizei in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland am Samstag sowie am Ostersonntag festgestellt. 33 davon stellten einen Verstoß gegen die im Landkreis Emsland geltende Ausgangssperre dar. In Nordhorn lösten die Beamten in der Nacht zu Sonntag eine Feier mit fünf Personen auf. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren stammten aus fünf verschiedenen Haushalten. Eine weitere Feier mit zehn Teilnehmern wurde von den Beamten in der Nacht zu Montag in Wietmarschen beendet. Die 18- bis 22-Jährigen stammten ebenfalls aus verschiedenen Haushalten. Die genannten Sachverhalte stellen eine Auswahl dar. Die jeweils Betroffenen müssen mit Strafen rechnen.

