POL-MG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Geistenbeck

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Opel Corsa B beschädigte am Samstag, 2. Januar, um 21.07 Uhr auf der Wickrather Straße im Stadtteil Geistenbeck im Vorbeifahren ein geparktes Auto und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Der Opel fuhr in Richtung Rheydter Innenstadt, als er in der Nähe der Taunusstraße gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Wagens stieß. Laut Zeugen hielt der Corsa daraufhin für einige Sekunden an, setzte aber schließlich seine Fahrt fort. An dem geparkten Auto entstand Sachschaden und auch der Opel Corsa B dürfte durch den Unfall an der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Fahrzeug oder zur Identität der oder des Flüchtigen geben? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

