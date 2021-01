Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Steinewerfer von der Fußgängerbrücke in Holt- Zeugensuche

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Am Montag gegen 18.49 Uhr meldete ein Fahrzeugführer, der die Aachener Straße im Bereich der Fußgängerbrücke in Holt befuhr, dass drei Jugendliche Steine von der Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn warfen. Ein Fahrzeug wurde getroffen, jedoch nicht beschädigt. Die drei Jugendlichen flüchteten fußläufig in Richtung Böcklinstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Jugendlichen nicht gestellt werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- 13 bis 16 Jahre alt - alle bekleidet mit dunklen Hose, dunklen Oberteilen und dunklen Schuhen - einer mit rotem Pullover

Gegen die drei flüchtenden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 aufgenommen. (gg)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell