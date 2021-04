Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbrüche in Rohbauten und Baucontainern

Sögel (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in zwei Rohbauten sowie in zwei Baucontainer am Hirseweg in Sögel eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem eine Baumaschine sowie diverse Lebensmittel. Im selben Tatzeitraum versuchten bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer am Torffehnsweg einzubrechen. Als es ihnen nicht gelang sich gewaltsam Zugang zu dem Container zu verschaffen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell