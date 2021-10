Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht in der Deufringer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es auf dem Sportplatz-Parkplatz in der Deufringer Straße in Gärtringen zwischen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen einen geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort. Die Fahrertür des Mercedes ließ sich im Anschluss an den Unfall nicht mehr öffnen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

