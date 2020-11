Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - BMW-Emblem gestohlen

GeesteGeeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 1. und 7. November an der Friedrichstraße das Markenemblem eines BMW entwendet. In unmittelbarer Nähe war es bereits zum Versuch des Diebstahls eines Porscheemblems gekommen (wir berichteten). Weitere Taten ereigneten sich in der Biener Straße, sowie in der Margarethenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

