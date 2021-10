Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kerze löst Zimmerbrand aus

Ludwigsburg (ots)

Ein durch einen Windstoß aufgedrückter Fensterflügel hat am Sonntag gegen 12:50 Uhr eine brennende Kerze von der Fensterbank auf eine Couch geworfen und dadurch in der Hornberger Straße einen Zimmerbrand in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgelöst. Die 73-Jährige Bewohnerin unternahm zunächst Löschversuche und rette sich dann aus der Wohnung. Sie sofort alarmierte Feuerwehr Böblingen hatte den mit starker Rauchentwicklung verbundenen Brand anschließend schnell gelöscht. Die 73-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist bis auf das betroffene Zimmer weiter bewohnbar. Andere Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

