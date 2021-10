Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Ergänzung zu "Skoda gestohlen - Polizei sucht Zeugen" vom 8.10.21, 14:07 Uhr

Ludwigsburg (ots)

Wie sich mittlerweile herausstellte, wurde der Skoda in der Hornberger Straße nicht gestohlen. Das Fahrzeug war lediglich an einem anderen Ort abgestellt gewesen und dieser Umstand in Vergessenheit geraten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5041647

