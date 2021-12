Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Container - Einbruch in Einfamilienhaus - Trickbetrüger erfolgreich - "Falsche Polizeibeamte"

Fulda

Diebstahl aus Container

Fulda/Neuenberg - In der Nacht auf Donnerstag (02.12.) brachen Unbekannte im Landwehrweg in einen Materialcontainer ein. Die Täter hebelten ein Schloss auf und stahlen Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss entwendeten sie circa 80 Liter Benzin aus einem Bagger. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Horas - Unbekannte brachen in der Steidlstraße am Donnerstagabend (02.12.), gegen 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Sie gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Die Täter stahlen Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger erfolgreich - "Falsche Polizeibeamte"

Fulda - Betrügern gelingt es immer wieder durch ihre perfiden Maschen meist lebensältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei Osthessen warnt daher regelmäßig und klärt fortwährend über die aktuellen Vorgehensweisen dreister Trickbetrüger auf.

Leider waren am Donnertag (02.12.) wieder "Falsche Polizeibeamte" erfolgreich und erbeuteten eine vierstellige Summe Bargeld. Eine 64-jährige Frau erhielt am Mittwochabend (01.12.) einen Anruf eines Trickbetrügers. Der Schwindler gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, in der Nachbarschaft habe ein Raubüberfall stattgefunden. In der Folge seien Tatverdächtige festgenommen worden. Anschließende Ermittlungen hätten ergeben, dass die Geschädigte das nächste Opfer eines Raubüberfalles werden soll. Um sie zu schützen, wolle die Polizei nun ihre Wertgegenstände sichern. Die Trickbetrüger befragten die 64-Jährige nach ihrem Schmuck und Bargeld im Haus. Nachdem die Geschädigte angab, eine größere Menge Bargeld zu Hause zu haben, wurde die Übergabe für den nächsten Tag vereinbart. Am Donnerstagmorgen riefen die Täter die sie erneut an, um die Übergabemodalitäten zu klären. Die Frau übermittelte den Anrufern ihre Handynummer. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Seniorin fast pausenlos am Handy gehalten. Abwechselnd sprachen ein Mann und zwei Frauen mit ihr. Die Geschädigte legte dann mehrere tausend Euro Bargeld, in einer Tüte verpackt, vor die Haustür. Ihr wurde erklärt, dass das Geld nun abgeholt und im Anschluss zur Polizei gebracht werde. Erst nachdem die 64-Jährige sich ihrem Bruder anvertraut hatte, wurde ihr bewusst, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei eindringlich:

Trickbetrug ist sehr vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon, der Haustüre oder auf der Straße nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, schließen Sie die Türe oder entfernen Sie sich von Personen, sobald Ihr Gegenüber Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie umgehend die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

