POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Verkehrsunfall - von Fahrbahn abgekommen Ludwigsau - Am Dienstag (30.11.), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Ludwigsau mit einer Mercedes R-Klasse die Landstraße 3254 aus Friedlos kommend in Richtung Reilos. Auf Höhe des Besengrundcenters verlor der Mann aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 35-jährige Ludwigsauer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den anliegenden Acker. Der Mann blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Zusammenstoß

Lautertal - Am Montag (29.11.), gegen 6.15 Uhr, wollte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Transporter der Marke Volkswagen und seinem Anhänger vom seinem Grundstück auf die Hörgenauer Straße einfahren, um anschließend nach links auf das Gelände der dortigen Tankstelle einzubiegen. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug die Hörgenauer Straße in Richtung Lauterbach befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und stieß mit seinem Lkw gegen die linke Fahrzeugseite des Transporters. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 4.000 Euro.

Berührung mit Außenspiegel

Lautertal - Am Samstag (27.11.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mazda die Landesstraße von Eichenrod kommend in Richtung Rixfelder Kreuz. Ihr kam ein Fahrzeug entgegen, welches sich nach derzeitigen Erkenntnissen über der Fahrbahnmitte befand. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Hierbei wurde der Außenspiegel des Mazda abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Dunkelheit konnte die 60-jährige Pkw-Fahrerin zu dem Unfallfahrzeug keine Angaben machen, lediglich das es sich um einen Pkw gehandelt habe. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Dienstag (30.11.), gegen 7:30 Uhr, parkte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Tiguan auf dem Parkplatz "An der Bleiche". Als sie gegen 18:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Fahrertür beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von 1.000 Euro.

Auffahrunfall

Lauterbach - Am Dienstag (30.11.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Astra die Bundesstraße von Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. Unmittelbar vor dem Ortseingang von Blitzenrod, lief plötzlich ein Tier über die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, bremste der 29-Jährige sein Fahrzeug stark ab. Ein nachfolgender 32-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Eine Berührung mit dem Tier fand nicht statt. Es entstand Sachschaden von 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

(PB)

