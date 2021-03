Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto beschädigt

Erheblichen Schaden richtete ein Unbekannter am Montag in Heidenheim an.

Ulm (ots)

Der Mercedes stand am Montag auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Kentner-Straße. Der 20-jährige Eigentümer wollte sein Auto verkaufen. Am Vormittag inspizierte er dies nochmals und es hatte noch keine Beschädigungen. Als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, hatte dies erhebliche Beschädigungen. Ein Unbekannter hatte die Außenspiegel abgeschlagen, Reifen zerstochen und die Fahrzeugseiten zerkratzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

+++++++ 0597806

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell