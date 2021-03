Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nicht fahrtauglich?

Durch ihre auffällige Fahrweise fiel eine Frau am Montag bei Giengen auf.

Ulm (ots)

Eine Zeugin sah den VW kurz vor 17 Uhr auf der Kreisstraße 3021 in Richtung Hürben fahren. Der VW geriet während der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Auch kam es wohl fast zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden Auto. In Hürben bremste die Fahrerin mehrfach grundlos ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die Zeugin infomierte die Polizei. Eine Polizeistreife stoppte den VW. Am Steuer saß eine 54-Jährige. Ein durchgeführte Alkomattest ergab keinen Hinweis auf eine alkoholische Beeinflussung. Dennoch musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die soll nun klären, ob Medikamente ursächlich für die gefährliche Fahrweise waren.

