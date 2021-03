Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Heiße Asche setzt Mülleimer in Brand

Zu einem Brand rückte die Feuerwehr am Montag in Blaustein aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer im Ricarda-Huch-Weg. Ein MÜlleimer war in Brand geraten. Die Feuerwehr hat das Feuer schnell gelöscht. Durch das Feuer wurden noch etwa zwei Meter Hecke und ein Briefkasten in Mitleidenschaft gezogen. Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte ein Bewohner noch nicht vollständig erkaltete Asche vom Vortag in den Mülleimer gekippt haben. Verletzte gab es nicht.

