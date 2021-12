Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrerer Lkw angegangen

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke - Auf einem Autohof bei Atzenhain an der Autobahn 5 schlitzten Unbekannte zwischen Dienstagabend (30.11.) und Mittwochmorgen (01.12.) die Planen von zwei Sattelaufliegern auf. Entwendet wurde nichts. Bei einem dritten Lkw brachen die Täter eine Zollplombe auf, um in das Innere eines Containers zu gelangen. Im Anschluss scheiterten sie jedoch an der mit einem Schloss gesicherten Verriegelung. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

