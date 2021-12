Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Pkw gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einkaufsmarkt

Bebra - In der Nacht auf Mittwoch (01.12.) brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Nürnberger Straße ein. Die Täter zerstörten die verglaste Eingangstür mit einem Stein, um in das Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie mehrere Flaschen Spirituosen im Wert von circa 250 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Philippsthal (Werra) - in der Wilhelm-Göttling-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (02.12.) einen blauen Audi A6. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen HEF-MF 81 stand auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses und hat einen Wert von circa 40.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

