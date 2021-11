Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bombendrohung an Berufskolleg - Sprengstoff-Spürhunde im Einsatz

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Bombendrohung am St.-Franziskus-Berufskolleg am Freitag, 19. November, wurde die Schule mit Sprengstoff-Spürhunden durchsucht. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Zeugen meldeten der Polizei eine Bombe, die am Nachmittag in der Schule gezündet werden soll. Sofort angeforderte Sprengstoff-Spürhunde durchsuchten das Gebäude - weitere Hinweise auf eine Sprengvorrichtung ergaben sich nicht. Umfassende Ermittlungen zu Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei beendete den Einsatz gegen 17 Uhr und leitete ein Strafverfahren ein.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell