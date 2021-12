Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, d. 04.12. um 11:20 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Linienbusses die Straße Im Zellersgrund. In einer scharfen Linkskurve streifte er mit dem Heck beim Vorbeifahren die Fahrerseite eines dort geparkten PKW Opel einer 47-jährigen Hersfelderin. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

