Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen - Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet

Schwetzingen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es an der Kreuzung der Mannheimer Landstraße zur L599 in Richtung Ketsch zu einem Unfall. Ein aus Brühl kommender Skoda-Fahrer übersah die für ihn "rot" anzeigende Ampel, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem 19-Jährigen BMW-Fahrer kam, der die Mannheimer Landstraße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der 19-Jährige wollte gerade von dort an der für ihn "grün" zeigenden Ampel nach links auf die L599 abbiegen. Die 16-Jährige Beifahrerin des 19-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 8000.- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel. 06202 288-0 in Verbindung zu setzen.

