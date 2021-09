Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl - Rhein-Neckar-Kreis: Bus übersehen

Brühl - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An der Kreuzung Friedrichstraße / Mannheimer Straße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Hyundai. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Hyundai von der Friedrichstraße in die Mannheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Linienbus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4000.- Euro. Verletzt wurde niemand.

