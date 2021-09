Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Durch Wendemanöver Unfall verursacht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Donnerstag, gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger LKW-Fahrer auf der B44 in Richtung Mannheim auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle MA-Sandhofen zur A6 wollte dieser kurzerhand verbotswidrig wenden, um wieder in Richtung Lampertheim zu fahren. Ein zu diesem Zeitpunkt neben ihm fahrender 36-Jähriger VW-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Die dahinterfahrende 33-jährige BMW-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde dann auf den hinteren Bereich des LKW-Aufliegers des 26-Jährigen geschoben, der sich noch im Abbiegevorgang befand. Vier der fünf Fahrzeuginsassen des VW wurden hierbei leicht verletzt. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, das Kennzeichen war jedoch bekannt, so dass die Verkehrspolizei Mannheim den Fahrer bereits ermitteln konnte. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Ein Fahrstreifen der B44 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell