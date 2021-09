Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt - Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet

Plankstadt - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger Renault-Fahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung "Im Gund". An der Kreuzung zur Leopoldstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 65-Jährigen BMW-Fahrers. Es kam zum Unfall. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Mannheim übernimmt die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

