Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd - Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus

Neckargemünd - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über eine gekippte Terrassentür verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Anwesen in der Saarstraße. Der Täter entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe. Das Polizeirevier Neckargemünd übernimmt die Ermittlungen in diesem Zusammenhang und bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich an die Tel. 06223 9254-0 zu wenden.

