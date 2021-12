Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung am Amtsgericht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung am Amtsgericht

Bad Hersfeld - Unbekannte warfen in der Zeit von Freitagnachmittag (03.12.) bis Sonntagmittag (05.12.) Steine gegen die Glasscheiben von zwei Eingangstüren des Amtsgerichts. Zudem traten die Täter einen Papierkorb vor dem Gebäude in der Dudenstraße um und verursachten hierdurch einen Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell