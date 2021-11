Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. / Güterbahnhof (ots)

Am Mi., 17.11.2021, gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Suzuki Swift, die Straße Güterbahnhof in Wissen in Richtung Bahnhofstraße (B 62). An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Regio-Bahnhof abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden, bevorrechtigten Pkw Opel Meriva eines 80-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden PKW entstand insgesamt ca. 10000,-EUR Sachschaden.

