Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Körperverletzung in der Innenstadt - Zeugen gesucht - Körperverletzung mittels reizendem Stoff

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tann - Unbekannte versuchten am Freitagnachmittag (03.12.), zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, in der Obertannfeldstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Den Tätern misslang der Einstieg über ein Fenster, sie verursachten jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld - Am Freitagnachmittag (03.12.), gegen 17.50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Einfamilienhaus eingebrochen

Fulda - Ein Einfamilienhaus in der Gutberletstraße wurde zwischen Donnerstag (02.12.), 12 Uhr und Freitag (03.12.), 23.25 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld, Schmuck, eine Schreckschusspistole sowie persönliche Dokumente und verursachten 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag (04.12.) ein Fenster eines Heizungs- und Sanitärbetriebs in der Christian-Wirth-Straße aufzuhebeln. Dabei lösten die Täter die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Brandstiftung in Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Fulda - Zwei Unbekannte zündeten am Samstagnachmittag (04.12.), gegen 17:30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Rabanusstraße in einem Verkaufsregal befindliche Waren an. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten die Flammen glücklicherweise frühzeitig und konnten diese selbstständig ablöschen. Personen wurden nicht verletzt. An dem Regal und den Waren entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 12 bis 14 Jahre alt - auffällig klein - trug olivgrünen Trainingsanzug der Marke "Puma"

Täter 2:

- männlich - circa 13 bis 16 Jahre alt - etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - kräftige Statur - trug schwarze Jacke mit "Rammstein"-Logo auf Rücken und Brust

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Fulda - Am frühen Sonntagmorgen (05.12.), gegen 3:20 Uhr, verletzten zwei Unbekannte einen 38-jährigen Mann aus dem Vogelsberg vor einer Gaststätte in der Brauhausstraße leicht. Nachdem der Vogelsberger einer Frau zu Hilfe eilte - die augenscheinlich durch zwei Männer belästigt wurde - schlugen die beiden Täter zu. Auch als der 38-Jährige am Boden lag, traten die unbekannten Männer noch mit ihren Schuhen gegen den Kopf des Mannes aus dem Vogelsberg.

Einer der Täter kann als männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit schmaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine "Alpha Industries"-Jacke mit weißem Logo auf der Kapuze. Der zweite Täter kann ebenfalls als männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung mittels reizendem Stoff - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Fulda - Ein Unbekannter sprühte am Samstagmorgen (04.12.), gegen 4:45 Uhr, auf der Straße vor einem Club in der Rangstraße einen reizenden Stoff in das Gesicht eines 21-jährigen aus Eichenzell. Der Eichenzeller wurde hierdurch leicht verletzt.Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

