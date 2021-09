Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Starkstromkabel

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. September 2021, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Elberger Straße ca. 100 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. September 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Dechant-Hackmann-Straße in die Garage eines 24-Jährigen aus Cloppenburg ein und entwendeten diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte, insbesondere mehrere Flex sowie eine Fliesenschneidemaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntag, 19. September 2021, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Löninger Straße das E-Bike eines 55-Jährigen aus Cloppenburg. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein lilafarbenes Damen-Fahrrad des Herstellers SPARTA, Typ: D-Burst M8B RT Belt. Das Pedelec hat eine Rahmengröße von 57 cm, eine Reifengröße von 28 Zoll sowie eine 8-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es um 15.15 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 54-Jährige aus Löningen wollte mit ihrem PKW von der Bether Straße aus Richtung Cloppenburg kommend nach links auf die Bundesstraße B213 aufbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 56-Jährigen aus Cappeln. Durch den Zusammenstoß wurde die 54-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000,-- Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es um 16.10 Uhr auf der Alten Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Cloppenburg befuhr gemeinsam mit einem 18-jährigen Mitfahrer aus Cloppenburg mit seinem PKW die Alte Friesoyther Straße stadtauswärts. In einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Höhe des an PKW und Metallzaun entstandenen Sachschadens beträgt ca. 20000,-- Euro.

Peheim - Brand eines Wohnhauses

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitag, 24. September 2021, gegen 01.40 Uhr in der Raiffeisenstraße zu einem Brandgeschehen: Zunächst geriet eine an ein dortiges Wohnhaus angrenzender Schuppen in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Die Freiwilligen Feuerwehren Peheim und Molbergen waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. Sowohl das Wohnhaus als auch der hieran angrenzende Schuppen sind durch den Brand vollständig zerstört worden. Das gesamte Wohnhaus wurde durch das Löschwasser derart stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es unbewohnbar ist. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

