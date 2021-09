Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Neuvrees - unerlaubte Entsorgung von Abfällen

In der Zeit zwischen Dienstag, 21. September 2021, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 13.05 Uhr, wurde in der Straße Dailer von bislang unbekannten Tätern diverser Baumüll, Styropor sowie auch Holz- und Eternitplatten neben dem dortigen Gehweg entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 16.15 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Mönchengladbach, ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg und ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Ostrhauderfehn befuhren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B72 in Richtung Cloppenburg. An der Einmündung zum Pehmertanger Weg wollte der 21-Jährige nach rechts abbiegen. Der 34-Jährige erkannte den Abbiegevorgang und bremste sein Fahrzeug ab. Der LKW-Fahrer fuhr infolge Unachtsamkeit auf den stehenden PKW des 34-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den PKW des 21-Jährigen geschoben. Die beiden PKW-Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 12000,-- Euro.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 06.25 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-Jähriger aus Bösel befuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Garreler Straße in Richtung Bösel. Aufgrund der Dunkelheit erkannte er eine rechtsseitig dort abgestellte Mülltonne zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

