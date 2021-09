Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Visbek OT Rechterfeld - Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln

In der Zeit zwischen Dienstag, 21. September 2021, 23.50 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 04.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Bahnhof gewaltsam in das Gebäude eines dortigen Landhandels ein und entwendeten Unkrautvernichtungsmittel und Giftköder. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 16.15 Uhr in Erlte zu einem Verkehrsunfall: Ein 56-Jähriger aus Visbek befuhr mit seinem PKW die Straße Erlte. Als er die Rechts-vor-Links-Kreuzung schon fast ganz durchfahren hatte, kam aus der rechtsseitigen Straße plötzlich ein radfahrender 6-jähriger Junge. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro.

Vechta - Diebstahl von Schweißgeräten

In der Zeit zwischen Dienstag, 21. September 2021, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 06.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Industriestraße gewaltsam in das Gebäude einer Tierfutterproduktionsfirma ein und entwendeten zwei Schweißgeräte. Eines dieser Geräte ist von der Firma Cebora, Typ: Inverter Power Tig 1665. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Farbschmierereien am Rathaus

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 12.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Burgstraße die Notausgangstür des Rathauses mit silberner Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 22. September 2021, 19.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Kamps Rieden den auf einem dortigen rückwärtigen Parkplatz eines Reiseunternehmens abgestellten PKW Renault Megane Scenic eines 79-Jährigen aus Oldenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 22. September 2021, wurde um 14.45 Uhr auf der Falkenrotter Straße ein 21-Jähriger aus Vechta auf einem Kleinkraftrad festgestellt, der nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Goldenstedt - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 22. September 2021, wurde um 18.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Zur Lieth der PKW eines 32-Jähirgen aus Goldenstedt festgestellt, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 10.30 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 36-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem E-Bike den Fahrradweg rechtsseitig des dortigen Kreisverkehrs. Ein 56-Jähriger aus Lohne kam ihm dort auf seinem Kleinkraftrad entgegen. Als der 36-Jährige dies erkannte, wich er nach rechts aus. Im selben Moment wich der 56-Jährige ebenfalls nach rechts aus, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das E-Bike war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt 600,-- Euro.

