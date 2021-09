Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. September 2021, um 13.30 Uhr, kam es auf der Nikolausdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 70-jährige Frau aus Garrel befuhr mit ihrem schwarzen PKW VW Golf die Nikolausdorfer Straße in Richtung Nikolausdorf. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzegführer mit einem dunklen PKW entgegen. Sein PKW streifte den Außenspiegel des PKW der Garrelerin auf der Fahrerseite, wodurch dieser beschädigt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300,-- Euro. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er dürfte aufgrund der Kollision ebenfalls einen Schaden am Außenspiegel seiner Fahrerseite haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell