Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Alsfeld - Zwei Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (07.12.), gegen 0:20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Straße einzubrechen. Noch während die beiden Täter an der Tür hebelten, stellte ein Bewohner den versuchten Einbruch fest und sprach die Personen an. Die Einbrecher flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden von circa 400 Euro.

Die beiden Täter können als männlich, circa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß beschrieben werden. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell