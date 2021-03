Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15 Uhr in der Viernheimer Straße. Eine 28-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Viernheimer Straße in Fahrtrichtung B38/ Viernheim, als ihr, aufgrund fehlendem Sicherheitsabstandes, ein 23-Jähriger Mercedes-Fahrer auffuhr. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

