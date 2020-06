Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit 1,03 Promille vom Fahrrad gestürzt (58/2206) 22.06.2020

Speyer (ots)

Mehrere Anrufe erhielt die Polizei am gestrigen Abend von Zeugen, die einen älteren Mann in der Ludwigstraße in Speyer schlingernd auf seinem Fahrrad beschrieben, welcher sodann stürze. Der 80-jährige Mann zog sich bei dem Unfall eine Verletzung im Kopfbereich zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird nun auch strafrechtlich ermittelt.

