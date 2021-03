Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Kupferkabel von Großbaustelle entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Zu einem Diebstahl kam es zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, auf einer Großbaustelle in der Einsteinstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zum Gelände und anschließend in das dortige Gebäude und entwendeten rund 140 Meter Kupferkabel, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.700 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell