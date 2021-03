Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag zwischen 7.50 und 9.10 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf in der Itterstraße und zerstörte dabei den Außenspiegel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, der von der Wilhelm-Blos-Straße kommend in Richtung Luisenstraße fuhr, von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 bei der Polizei in Eberbach zu melden.

