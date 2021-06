Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 57-Jähriger nach Arbeitsunfall in Klinik verstorben; Nachtragsmeldung

Mannheim-Rheinau (ots)

Der Mann, der am Mittwochmorgen, 16.06.2021 bei Arbeiten in einer Firmenhalle in der Ruhrorter Straße von einer Hebebühne stürzte und rund 6,5 Meter in die Tiefe fiel, ist seinen Verletzungen erlegen und in einer Klinik verstorben.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, war ein Bedienfehler des 57-Jährigen unfallursächlich. Ein technischer Defekt sowie ein Fremdverschulden werden derzeit ausgeschlossen.

