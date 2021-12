Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Spaziergänger bedroht - Plane von Lkw aufgeschlitzt

Fulda (ots)

Zwei Spaziergänger bedroht

Fulda. Am Samstagnachmittag (04.12.), gegen 16.45 Uhr, sollen zwei Spaziergänger von einem Unbekannten bedroht worden sein.

Ein 32-Jähriger und eine 24-Jährige aus Fulda gingen im Bereich der Niesiger Straße mit ihren Hunden Gassi. Beim Aufeinandertreffen mit einem Unbekannten, der in Begleitung einer kleinen, kräftigen Bulldogge mit weiß-braunem Fell gewesen sein soll, sei es zunächst zu einem Streitgespräch gekommen. Der Unbekannte soll dann vorübergehend seiner Wege gegangen und etwa 20 Minuten später wieder ohne Hund an der gleichen Örtlichkeit aufgetaucht sein. Der Mann habe dann einen nicht bekannten Gegenstand in Richtung der Fuldaer gehalten, bei dem es sich möglicherweise um eine Schreckschusspistole gehandelt habe. Kurz darauf sei es zu einem lauten Knall gekommen, woraufhin die beiden Bedrohten die Flucht ergriffen hätten.

Die Geschädigten beschrieben den unbekannten Mann als circa 55 Jahre alt, osteuropäischen Aussehens, mit kräftiger Statur, hellbraunen, kurzen Haaren und dunkler Kleidung.

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Plane von Lkw aufgeschlitzt

Fulda - Unbekannte schlitzten am Sonntag (05.12.) auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Aschenbergplatz" im Ortsteil Horas die Plane eines Lkw auf. Der 32-jährige Fahrer hatte sich zwischen 1 Uhr und 12 Uhr in seinem Fahrzeug schlafen gelegt. In diesem Zeitraum beschädigten die Täter unbemerkt die Abdeckung des Anhängers. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Pb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell