Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mercedes Benz gestohlen - Versuchter Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Donnerstag, 9. Dezember 2021

08:41

Mercedes Benz gestohlen

Mücke - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (08.12.) einen weißen Mercedes Benz GLC 350 d, mit den amtlichen Kennzeichen GI-LN 1962, von einem privaten Grundstück im Kreuzweg. Das Auto hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Grebenhain - Zwei Unbekannte versuchten am Mittwochvormittag (08.12.), gegen 11:30 Uhr, in einem Geschäft in der Vaitshainer Straße Geld aus einer Kasse und eine Geldkarte einer Kundin aus deren Jacke zu entwenden. Während die 65-jährige Kundin ihren Einkauf zahlte, versuchte einer der Täter die Kassiererin in ein Gespräch zu verwickeln und unbemerkt in die geöffnete Kasse zu greifen. Die Mitarbeiterin schloss die Kasse glücklicherweise noch rechtzeitig bevor der Mann hineingreifen konnte, woraufhin dieser schließlich ohne Beute aus dem Laden floh. Ein zweiter Unbekannter rempelte kurze Zeit später beim Verlassen des Ladens die 65-jährige Frau an und versuchte eine Bankkarte aus ihrer Jacke zu stehlen. Die Kundin bemerkte den Dieb und schlug um sich. Der Langfinger flüchtete daraufhin ebenfalls ohne Diebesgut aus dem Geschäft. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren beide Männer anschließend mit einem kleinen, dunklen Auto der Marke Opel in unbekannte Richtung.

Die Täter können wir folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 20 bis 25 Jahre alt - dünne Statur - südländisches Erscheinungsbild

Täter 2:

- männlich - circa 40 bis 45 Jahre alt - kräftige Statur - dunkles Haar - trug braune Jacke und braune Mütze

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell