Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, B 54 Höhe Wilmsberg, tödlicher Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Ein 25-jähriger Pkw- Fahrer aus Steinfurt gerät am Freitag (29.01.2021), gegen 20.46 Uhr, auf der B 54 in Höhe Wilmsberg in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem entgegenkommenden polnischen Lkw zusammen. Zuvor soll der in Richtung Münster fahrende Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, geriet hierauf ins Schleudern und prallte dann auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Lkw zusammen. Der Pkw- Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, verstarb noch der Unfallstelle. Der Lkw war mit 2 Personen besetzt, beide Personen blieben unverletzt. Die B 54 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Der Pkw wurde total beschädigt; der Lkw hat ebenfalls erhebliche Beschädigungen.

