Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Drei Rollen mit Kupferkabel von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Dienstag, 13.-16.11.2021, sind drei Rollen mit Kupferkabel von einer Baustelle in Laufenburg gestohlen worden. Insgesamt lagerten vier Elektrokabelrollen auf dem Gelände am Stadtweg. Jede Rolle wiegt über 300 Kilogramm. Drei davon wurden entwendet. Wer verdächtige Personen und Fahrzeuge auf dem Baustellengelände wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) zu melden.

