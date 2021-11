Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Arztpraxis - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, 17.11.2021, ist in eine Arztpraxis in Wehr eingebrochen worden. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten der oder die Täter in die Praxisräumlichkeiten in der Höfstraße. Ein kleiner sogenannter Möbeltresor wurde gestohlen. Ansonsten dürfte nichts abhandengekommen sein. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwochmorgen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0.

