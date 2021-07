Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Paketbote übersieht Radfahrerin

Rülzheim (ots)

Gestern Mittag übersah ein Paketbote in der Römerstraße eine 38-jährige Fahrradfahrerin, die gerade an seinem Transporter vorbeifahren wollte. In diesem Moment öffnete er die Tür seines Fahrzeugs und touchierte die Radfahrerin. Sie stürzte und musste mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

