Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 15.07.2021, gegen 16.45 Uhr, wurde in der Siemensstraße in Bad Bergzabern ein 45jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis SÜW um Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass der unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

